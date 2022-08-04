Эрлинг Холанд: «Я должен стать лучше во всем. Нужно развиваться – я еще молод, мне всего 22 года»

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Эрлинг Холанд рассказал, какими критериями руководствовался при выборе нового клуба.

– Дело было в моих ощущениях – смогу ли я приносить пользу, извлекать максимум и, конечно, развиваться, потому что я все еще молод, мне всего 22 года. Важна была возможность развиваться. Думаю, здесь мне это удастся.

– В чем вам нужно стать лучше?

– Во всем. Во всем. Я должен стать лучше во всем. Если я хорош в чем-то одном, то могу стать лучше в чем-то еще, – сказал нападающий «Манчестер Сити».

Эрлинг Холанд: «АПЛ – самая популярная лига мира. Конечно, мне будет трудно, но это и привлекает»

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