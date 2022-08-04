Фоменко о тренерах «Краснодара-2»: «Постоянно меняются. Во многих случаях по эмоциональным причинам»

высказался о текучке тренеров в системе «Краснодара».

— Спрашивали себя после ухода из «Краснодара»: «Что я сделал не так?»

— Допускаю, что причина была во мне, но более вероятно, что в тот момент начал меняться общий кадровый вектор в клубе. Главным тренером стал Мусаев, многое шло от него. Возможно, посыл был таким: «Фоменко – хороший тренер, но у него другие взгляды на футбол».

— Вы тренировали «Краснодар‑2» и вряд ли отказались бы насаждать требуемые взгляды.

— В дубле вообще все интереснее. Безотносительно меня. Если взять статистику, сколько тренеров прошло через эту должность? Постоянно меняются.

— По футбольным причинам?

— Во многих случаях по эмоциональным, на мой взгляд. В академии своя специфика, которую не всегда легко понять. Взять Пикущака, возглавлявшего вторую команду. Прекрасно отработал сбор, летят домой, приземляются, и Игорь узнает, что он больше не главный тренер, – сказал экс-тренер «Краснодара» и -2», ныне входящий в штаб ЦСКА.