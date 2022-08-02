«Ливерпуль» продлил контракт с Жотой до 2027 года

«Ливерпуль» и вингер заключили новый контракт.

Английский клуб назвал новое соглашение долгосрочным, не уточнив, до какого года рассчитан контракт. Как пишет журналист Фабрицио Романо, теперь контракт португальца с действует до 2027 года.

Предыдущее соглашение Жоты с клубом было рассчитано до 2025 года.

Фото: liverpoolfc.com

«Должен сказать, что я очень горжусь. Перейдя в команду два года назад, я смог утвердиться в качестве важного игрока «Ливерпуля». Этого я и хотел с самого начала. Теперь, заключив со мной новый долгосрочный контракт, клуб показал, что верит в меня.

Здорово знать, что я проведу здесь долгое время. Сейчас начало нового сезона – вперед», – сказал Жота после подписания нового контракта.