«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Жотой, серьезно повысив зарплату. Он оправдал ожидания клуба

«Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с вингером .

Португалец перешел в «Ливерпуль» в 2020 году из «Вулверхэмптона» и подписал контракт сроком на 5 лет, но, как пишет The Telegraph, мерсисайдцев так впечатлил старт вингера в клубе, что ему готовы предложить новое соглашение со значительным повышением зарплаты.

Переговоры по новому контракту начнутся в скором времени. Жота полностью оправдал ожидания руководства «Ливерпуля».

После продления контракта с Жотой у «Ливерпуля» будет окончательно сформирована линия нападения на будущее. Она будет состоять из Диогу, Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.

Из-за травмы Жота пропустит старт сезона в .

В вингер забил 34 гола за 85 матчей. Полную статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.