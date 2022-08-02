«Ливерпуль» хочет продать Филлипса за 10+ млн фунтов. Он интересен «Фулхэму» и «Борнмуту»

«Ливерпуль» не хочет снижать финансовые запросы по защитнику Натаниэлю Филлипсу.
На этой неделе клуб оценит предложения по 25-летнему футболисту. Подписать игрока хотят «Фулхэм» и «Борнмут», но ни один из клубов еще не удовлетворил финансовые требования «Ливерпуля» – клуб хочет получить более 10 млн фунтов, пишет Goal.com.
Есть вероятность, что запросы «Ливерпуля» все-таки удовлетворят, так как по поводу трансфера англичанина с клубом связывались как минимум четыре команды.
«Ливерпуль» предпочел бы продать Филлипса, так как считает, что это было бы более честно по отношению к игроку. При этом Юрген Клопп был бы рад, если бы Натаниэль остался в «Ливерпуле» в качестве пятого центрального защитника.
Минимум два клуба Серии А следят за ситуацией вокруг игрока. Неизвестно, готовы ли они заплатить более 10 млн фунтов за него.
Зимой «Ливерпуль» отказался продать Филлипса за 7 млн фунтов «Уотфорду» и отклонил предложение «Андерлехта», которое было еще более низким.
Во второй части прошлого сезона Натаниэль играл за «Борнмут» на правах аренды. Он провел 17 матчей в рамках Чемпионшипа и помог команде выйти в АПЛ.
С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.