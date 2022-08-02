«Ливерпуль» хочет продать Филлипса за 10+ млн фунтов. Он интересен «Фулхэму» и «Борнмуту»

«Ливерпуль» не хочет снижать финансовые запросы по защитнику Натаниэлю Филлипсу.

На этой неделе клуб оценит предложения по 25-летнему футболисту. Подписать игрока хотят и , но ни один из клубов еще не удовлетворил финансовые требования «Ливерпуля» – клуб хочет получить более 10 млн фунтов, пишет Goal.com.

Есть вероятность, что запросы «Ливерпуля» все-таки удовлетворят, так как по поводу трансфера англичанина с клубом связывались как минимум четыре команды.

«Ливерпуль» предпочел бы продать Филлипса, так как считает, что это было бы более честно по отношению к игроку. При этом Юрген Клопп был бы рад, если бы Натаниэль остался в в качестве пятого центрального защитника.

Минимум два клуба Серии А следят за ситуацией вокруг игрока. Неизвестно, готовы ли они заплатить более 10 млн фунтов за него.

Зимой «Ливерпуль» отказался продать Филлипса за 7 млн фунтов «Уотфорду» и отклонил предложение «Андерлехта», которое было еще более низким.

Во второй части прошлого сезона Натаниэль играл за «Борнмут» на правах аренды. Он провел 17 матчей в рамках Чемпионшипа и помог команде выйти в .

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.