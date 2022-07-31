Защитник «Локо» Ненахов выбыл на 8-10 недель из-за травмы, полученной в игре с «Зенитом»

Правый защитник «Локомотива» Максим Ненахов пропустит около 2 месяцев из-за травмы.

23-летний футболист получил повреждение во втором тайме матча 3-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:5) и был заменен на 83-й минуте.

«По результатам комплексного обследования выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около 8–10 недель», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

Статистику Ненахова можно изучить по ссылке.

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