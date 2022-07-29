Широков о «Спартаке»: «Мартинс – просто выброс денег, средний игрок даже для РПЛ. Зобнин намного эффективнее»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Виктор Мозес Роман Зобнин Кристофер Мартинс Перейра Футбол

Роман Широков считает хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса средним игроком.

«Когда Виктор Мозес хочет, это игрок номер один «Спартака». Когда по каким-то причинам не в форме или не хочется, это средний игрок.

Мартинс – не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. Роман Зобнин намного эффективнее. Мартинс по тому, что показывает в «Спартаке», средний игрок даже для уровня РПЛ», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

25-летний Мартинс сделал одну голевую передачу в двух играх текущего сезона Мир РПЛ.

В июне «Спартак» выкупил футболиста у «Янг Бойз».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные