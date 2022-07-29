Широков о «Спартаке»: «Мартинс – просто выброс денег, средний игрок даже для РПЛ. Зобнин намного эффективнее»

считает хавбека средним игроком.

«Когда Виктор Мозес хочет, это игрок номер один «Спартака». Когда по каким-то причинам не в форме или не хочется, это средний игрок.

Мартинс – не усиление, мягко говоря, а просто выброс денег. намного эффективнее. Мартинс по тому, что показывает в «Спартаке», средний игрок даже для уровня , – сказал бывший полузащитник красно-белых.

25-летний Мартинс сделал одну голевую передачу в двух играх текущего сезона Мир РПЛ.

В июне «Спартак» выкупил футболиста у «Янг Бойз».