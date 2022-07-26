Кристиан Эриксен: «МЮ» – очень большой клуб, если не самый большой. Амбиции – снова быть на вершине»

ответил на вопрос об амбициях в .

– Прошлый сезон вы провели в «Брентфорде», этим летом у вас было много вариантов. Что привлекло вас в «Манчестер Юнайтед»?

– Футбол, в первую очередь. Я человек, который хочет играть в футбол.

Думаю, что с идеями нового тренера и моими разговорами с ним, я могу представить себя играющим в футбол в Манчестере.

И в то же время это очень большой клуб, если не самый большой. У него большая история, приятно чувствовать себя частью чего-то большого.

– Поделитесь воспоминаниями об игре против «Манчестер Юнайтед».

– Они всегда хорошо выступали. Было несколько очень тяжелых матчей, но всегда оставались хорошие воспоминания. Играть на – нечто особенное. Будет странно оказаться на другой стороне.

– Какие у вас амбиции на этот сезон – личные и клубные?

– Уверен, что наши амбиции – снова быть на вершине. Клуб мечтает об этом. Единственная задача – подняться как можно выше и посмотреть, что будет. Думаю, цель состоит в том, чтобы что-то выиграть, – сказал полузащитник.