Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре — все участники финального турнира

В Катаре с 21 ноября по 18 декабря состоится 22-й Чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 сборные. Матчи пройдут на восьми стадионах. Впервые мировое первенство пройдет на Ближнем Востоке и также впервые сроки будут отличаться от традиционных летних месяцев. ФИФА пришлось перекроить календарь футбольного сезона.
Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2022 продолжался на протяжении трех лет. В нем приняли участие более двухсот сборных команд, представляющих шесть футбольных ассоциаций под эгидой ФИФА. Представляем вам список команд участников финального турнира в соответствии со временем очередности отбора.
- Катар — страна-организатор финального турнира
- Германия — первое место в группе J европейского отборочного турнира (11 октября 2021 года)
- Дания — первое место в группе F европейского отборочного турнира (12 октября 2021 года)
- Бразилия — первое место в южноамериканской отборочной группе (11 ноября 2021 года)
- Бельгия — первое место в группе E европейского отборочного турнира (13 ноября 2021 года)
- Франция — первое место в группе D европейского отборочного турнира (13 ноября 2021 года)
- Хорватия — первое место в группе H европейского отборочного турнира (14 ноября 2021 года)
- Испания — первое место в группе B европейского отборочного турнира (14 ноября 2021 года)
- Сербия — первое место в группе А европейского отборочного турнира (14 ноября 2021 года)
- Англия — первое место в группе I европейского отборочного турнира (15 ноября 2021 года)
- Швейцария — первое место в группе С европейского отборочного турнира (15 ноября 2021 года)
- Нидерланды — первое место в группе G европейского отборочного турнира (16 ноября 2021 года)
- Аргентина — второе место в южноамериканской отборочной группе (16 ноября 2021 года)
- Иран — первое место в группе А азиатского отборочного турнира (27 января 2022 года)
- Южная Корея — второе место в группе А азиатского отборочного турнира (1 февраля 2022 года)
- Саудовская Аравия — первое место в группе В азиатского отборочного турнира (24 марта 2022 года)
- Япония — второе место в группе В азиатского отборочного турнира (24 марта 2022 года)
- Уругвай — третье место в южноамериканской отборочной группе (25 марта 2022 года)
- Эквадор — четвертое место в южноамериканской отборочной группе (25 марта 2022 года)
- Канада — первое место в североамериканской отборочной группе (28 марта 2022 года)
- Гана — победитель третьего раунда африканского отборочного турнира (29 марта 2022 года)
- Сенегал — победитель третьего раунда африканского отборочного турнира (29 марта 2022 года)
- Тунис — победитель третьего раунда африканского отборочного турнира (29 марта 2022 года)
- Марокко — победитель третьего раунда африканского отборочного турнира (29 марта 2022 года)
- Камерун — победитель третьего раунда африканского отборочного турнира (29 марта 2022 года)
- Португалия — победитель стыковых матчей по итогам европейского отборочного турнира (29 марта 2022 года)
- Польша — победитель стыковых матчей по итогам европейского отборочного турнира (29 марта 2022 года)
- Мексика — второе место в североамериканской отборочной группе (31 марта 2022 года)
- США — третье место в североамериканской отборочной группе (31 марта 2022 года)
- Уэльс — победитель стыковых матчей по итогам европейского отборочного турнира (5 июня 2022 года)
- Австралия — победитель межконтинентального стыкового матча (13 июня 2022 года)
- Коста-Рика — победитель межконтинентального стыкового матча (14 июня 2022 года)