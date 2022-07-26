Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре — все участники финального турнира

В Катаре с 21 ноября по 18 декабря состоится 22-й Чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 сборные. Матчи пройдут на восьми стадионах. Впервые мировое первенство пройдет на Ближнем Востоке и также впервые сроки будут отличаться от традиционных летних месяцев. ФИФА пришлось перекроить календарь футбольного сезона.

Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2022 продолжался на протяжении трех лет. В нем приняли участие более двухсот сборных команд, представляющих шесть футбольных ассоциаций под эгидой ФИФА. Представляем вам список команд участников финального турнира в соответствии со временем очередности отбора.