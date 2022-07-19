Мостовой о «Зените» и «Спартаке» 90-х: «Тогда был чемпионат одной команды. Сейчас сопротивление есть»

сравнил нынешний и 1990-х годов.

– Вы не считаете, что «Зенит» 2010-х – это усовершенствованный «Спартак» 1990-х?

– Сравнивать можно, но схожесть лишь в том, что клуб забирает лучших. Тогда страна развалилась и попасть в «Спартак» считалось чем-то космическим, поэтому ребята и бежали, а красно-белые выигрывали все подряд. Был чемпионат одной команды.

Сейчас сопротивление есть. Даже с учетом того, что у «Зенита» сильные россияне и очень хорошие иностранцы, за которых они выкладывают по 10-20 млн евро. А представьте, если у них уедут легионеры? Думаете, у клуба будет такое превосходство? Нет, конечно. Если сейчас меня спросят, кто будет чемпионом, однозначно отвечу: «Зенит», а если убрать пять-шесть легионеров, то уже нет.

– Так, может, чемпионат станет интереснее?

– Этого мы не знаем. В концовке прошлого сезона, когда из многих команд уехали легионеры, я порой не мог отличить по игре «Краснодар» от «Арсенала». Футболисты пытаются что-то сделать на поле, но получается не очень. Поэтому хорошие иностранцы должны присутствовать, чтобы молодые смотрели и впитывали, как тот же Малком, Барриос, Промес, Мозес и другие останавливают мяч и обращаются с ним. Как без них?

– Надо, чтобы свои научились не хуже.

– Согласен, может, сейчас наконец россияне выйдут на первый план. В СССР вообще не было иностранцев, мы же как-то вылезали, побеждали на чемпионате Европы, на молодежном уровне, а сейчас у нас ребята ничего толком выиграть не могут. Последними были мы в 1990-м! Какие вам условия нужны? Что еще надо? Я не понимаю.

– Так у нас и с тренерами негусто. У вас есть ответ, почему их не хватает и мы все чаще зовем иностранных специалистов?

– Нет ответа, потому что я в нашем футболе – инородное тело. Я ни в РФС, ни в клубе. Я не знаю схему, как делается выбор в пользу того или иного человека, – сказал бывший полузащитник сборной России.