Бруну о потерях: «Их было столько же и в 2020-м. Люди не жаловались, когда я забил 28 голов, а когда мячей «всего» 10 – пошли жалобы»

Хавбек отреагировал на критику из-за потерь мяча.

«Я придерживаю мяч, когда думаю, что это надо сделать, и отдаю пас, когда считаю это необходимым. Иногда получается хорошо, иногда – не очень. Очевидно, когда все идет плохо, я понимаю, что нужно было поступить иначе. Но, выступая на позиции «десятки», ты порой имеешь лишь пару секунд на раздумья. Это не так-то много.

Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но когда я приехал в «МЮ» в 2020 году, то терял мяч с такой же частотой. Год спустя – тоже. Однако тогда я забил 28 голов, поэтому люди не жаловались.

В прошлом сезоне я забил «всего лишь» 10 голов – для некоторых людей это именно «всего лишь». И начались жалобы. Но я не беспокоюсь на этот счет. Я делаю то, что в моих силах, я всегда выкладываюсь и стараюсь помочь партнерам. Они знают, что я стараюсь что-то для них придумать, даже когда передачи не удаются», – сказал португалец.