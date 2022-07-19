«Ювентус» предложил «Торино» 40+7 млн евро за Бремера

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«Ювентус» намерен подписать защитника Глейсона Бремера

По информации Фабрицио Романо, «бьянконери» предложили «Торино» 47 миллионов евро за трансфер игрока: 40 миллионов – первым платежом, еще 7 – в виде бонусов. «Юве» намерен оформить сделку как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что «Интер», также интересующийся 25-летним футболистом, предложил 30 млн евро и аренду 19-летнего хавбека Чезаре Казадеи.

 В 33 матчах прошедшего сезона Серии А Бремер забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его статистика – здесь

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