Динамо — Торпедо прогноз на матч 24 июля МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

24 июля в рамках второго тура чемпионата России по футболу пройдет первое столичное дерби, которое любители футбола ждали давно. В Москве на поле стадиона «ВТБ-Арена» сыграют «Динамо» — «Торпедо». Начало встречи в 17:30 по московскому времени.

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Оба клуба не сумели стартовать в РПЛ с побед. У «Динамо» ничья, у дебютанта турнира поражение. Фаворитом матча второго тура РПЛ стало «Динамо». Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на исход и результативность встречи:

1,575 на победу «Динамо»;

4,36 на ничью;

6,60 на победу «Торпедо»;

1,99 на «обе забьют — да»;

1,776 на «обе забьют — нет»;

1,99 на ТМ2,5;

1,95 на ТБ2,5.

Последний раз команды играли в 2018 году. «Динамо» победило в Кубке России со счетом 1:0.

«Динамо»: старт сезона, трансферы, результаты

Бело-голубые стартовали в чемпионате с домашней ничьей с «Ростовом». Счет матча 1:1. За хозяев отличился Вячеслав Грулёв на 16-й минуте с передачи Федора Смолова. Ответный мяч на счету новичков «Ростова». Голевая передача у Уткина, гол у Комличенко. Экс-форвард «Динамо» отличился на 68 минуте. Бело-голубые вышли на матч с «Ростовом» без существенных изменений в центре поля и атаке. Главная потеря в центре поля — уход Себастьяна Шиманского. Еще больше изменений в центре обороны. На игру с «Ростовом» вышла пара Паршивлюк – Кутицкий. Из игроков центра обороны нет Ивана Ордеца, Романа Евгеньева и Фабиана Вальбуэны. Статистика матча: удары 10-12, удары в створ ворот 4-4, удары в каркас ворот 1-1, угловые 8-7, офсайды 0-2, 33-67 по владению мячом.

Серьезного усиления состава у столичного клуба не было. Состав «Динамо» пополнили только те игроки, которые вернулись из аренды. Лука Гагнидзе и Вячеслав Карапузов появились на поле во втором тайме. Оба провели прошлый сезон за пределами Москвы в арендах. Гагнидзе играл за польский «Ракув», а Карапузов за грозненский «Ахмат».

Ничья с «Ростовом» продлила неудачную серию столичного клуба в официальных играх. Бело-голубые не могут выиграть в четырех встречах подряд. На дистанции в 10-ть игр всего две победы и обе домашние — 2:0 над «Ахматом» и 3:0 над «Аланией» в Кубке России. Всего две победы, три ничьи и пять поражений. Разница голов 16:21. Из трендов можно выделить обмен голами. Ставка сыграла в 7 из 10 матчей, включая четыре последние. С тремя и более голами завершились 6 из 10 встреч. «Динамо» забивает в 9 из 10 игр.

«Торпедо»: старт сезона, трансферы, результаты

Для «Торпедо» возвращение в РПЛ ознаменовалось поражением от «Сочи» 1:3 на домашней арене. Вторая команда прошлого сезона забила дважды за две минуты в концовке второго тайма, чем обеспечила комфортное преимущество. На 35 и 37 минутах отличились Цаллагов и Сарвели. Черно-белые постарались вернуться в игру во втором тайме. На 51 минуте Дркушич отправил мяч в сетку своих ворот. При разнице в один гол у «Торпедо» почти не было моментов и точку в матче поставил Мелкадзе на 90 минуте. Статистика встречи: удары по воротам 7-11, удары в створ ворот 2-6, угловые 2-7, офсайды 3-2, владение мячом 45-55.

В составе столичного клуба есть футболисты с богатым опытом игры в РПЛ и еврокубках. Речь про Лебеденко и Рязанцева. Оба сыграли в дебютной игре сезона. Новичок столичного клуба Илья Кутепов пропустил матч из-за травмы и не сыграет как минимум месяц. Из новичков команды игровое время в первой игре получили Эркинов, Караев, Турищев. Экс-игрок «Зенита» и тульского «Арсенала» Игорь Смольников пропустил матч.

Поражение от «Сочи» стало первым для «Торпедо» в десяти крайних встречах. На финише прошлого сезона столичный клуб одержал шесть побед и трижды сыграл вничью, что позволило стать первыми в турнирной таблице ФНЛ. 7 из 10 игр завершились с двумя и менее голами. Общая разница мячей 12:6. «Торпедо» забивает в 8 из 10 матчей. На ИТБ0,5 «Торпедо» коэффициент 1,70 по линии букмекера «1хСтавка».

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Торпедо»

История противостояния команд насчитывает более 150 матчей. Всего команды сыграли 174 игры: 79 побед «Динамо», 41 ничья и 54 победы «Торпедо». В рамках чемпионата России по футболу клубы сыграли 30 раз. Самый популярный исход ничья. Он зафиксирован в 13 матчах, при 11 победах бело-голубых и 6 успехах черно-белых. Разница голов 39:34. На домашней арене «Динамо» проиграло всего 2 матча и не проигрывает «Торпедо» в 4 встречах. Общая статистика: 5 побед «Динамо», 8 ничьих и 2 победы «Торпедо». Разница голов 17:16. Обмен голами в 5 из 6 крайних очных игр.

«Динамо» не самым лучшим образом сыграло с «Ростовом». Желто-синие сумели забрать мяч у «Динамо» и не допускали быстрых атак соперника. Класс игроков «Торпедо» не позволит активно прессинговать футболистов «Динамо», что позволит домашней команде сосредоточиться на атакующих действиях. У «Динамо» прекрасный подбор исполнителей в атакующей линии и центре поля. После осечки в первой игре турнира, бело-голубые активнее сыграют во второй домашней встрече. Ставка на матч: ИТБ1,5 «Динамо» с коэффициентом 1,725 по линии букмекера «1хСтавка». Победа «Динамо» с форой -1,5 идет за 2,625.

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Где смотреть Динамо – Торпедо