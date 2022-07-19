Кавани договорился с «Вильярреалом» о переходе, но сначала клубу нужно продать Алькасера

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Унаи Эмери Пако Алькасер Футбол

«Вильярреал» близок к подписанию контракта с Эдинсоном Кавани.

Как пишет Marca, испанский клуб достиг принципиальной договоренности с 35-летним форвардом, который этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Кавани дал согласие на переход в «Вильярреал». Теперь клубу нужно расстаться с нападающим Пако Алькасером, чтобы подписать уругвайца. У «Вильярреала» нет возможности подписывать игроков без продаж, а потом уход Алькасера, который тренируется отдельно от команды, так как ищет новый клуб, является ключевым.

Отметим, что под руководством нынешнего тренера «Вильярреала» Унаи Эмери Кавани работал в «ПСЖ».

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

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