Кавани договорился с «Вильярреалом» о переходе, но сначала клубу нужно продать Алькасера

«Вильярреал» близок к подписанию контракта с Эдинсоном Кавани.
Как пишет Marca, испанский клуб достиг принципиальной договоренности с 35-летним форвардом, который этим летом покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
Кавани дал согласие на переход в «Вильярреал». Теперь клубу нужно расстаться с нападающим Пако Алькасером, чтобы подписать уругвайца. У «Вильярреала» нет возможности подписывать игроков без продаж, а потом уход Алькасера, который тренируется отдельно от команды, так как ищет новый клуб, является ключевым.
Отметим, что под руководством нынешнего тренера «Вильярреала» Унаи Эмери Кавани работал в «ПСЖ».
Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.