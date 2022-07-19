Изидор о голе «Пари НН»: «С детства отрабатываю такие удары. Анри — мой кумир, это в его стиле»

Форвард рассказал о своем голе в 1-м туре Мир .

Француз открыл счет в матче с «Пари НН» (1:1).

— Я увидел перед собой свободное пространство, сразу же ворвался туда. Когда Антон [Миранчук] получил мяч, он сразу посмотрел вперед. Затем я получил пас в штрафной, а там надо действовать очень быстро. Одно касание, второе — и гол в дальний угол.

— Это движение ты целенаправленно отрабатываешь на тренировках?

— С самого детства я отрабатываю такие удары, как в моменте с голом. Могу сказать, что Анри — мой кумир, это в его стиле. Я остаюсь после тренировок и отдельно отрабатываю такие удары.

Мне в том числе очень помогает новый тренер Циннбауэр. Мы очень подробно и детально работаем над этим. Конечно, защита соперника и вратарь могут знать, что я именно так исполняю, но раз мяч в сетке, значит, все делаю правильно, – сказал Изидор.