Изидор о голе «Пари НН»: «С детства отрабатываю такие удары. Анри — мой кумир, это в его стиле»

Форвард «Локомотива» Вильзон Изидор рассказал о своем голе в 1-м туре Мир РПЛ.
Француз открыл счет в матче с «Пари НН» (1:1).
— Я увидел перед собой свободное пространство, сразу же ворвался туда. Когда Антон [Миранчук] получил мяч, он сразу посмотрел вперед. Затем я получил пас в штрафной, а там надо действовать очень быстро. Одно касание, второе — и гол в дальний угол.
— Это движение ты целенаправленно отрабатываешь на тренировках?
— С самого детства я отрабатываю такие удары, как в моменте с голом. Могу сказать, что Анри — мой кумир, это в его стиле. Я остаюсь после тренировок и отдельно отрабатываю такие удары.
Мне в том числе очень помогает новый тренер Циннбауэр. Мы очень подробно и детально работаем над этим. Конечно, защита соперника и вратарь могут знать, что я именно так исполняю, но раз мяч в сетке, значит, все делаю правильно, – сказал Изидор.