Шалимов о матче с ЦСКА: «Пропустить такой гол на 45-й минуте – идиотство»

Главный тренер прокомментировал поражение от .

В матче 1-го тура Мир армейцы выиграли 2:0.

– Вы были очень разочарованы, когда пропустили гол.

– Это идиотство. Такой гол пропустить на 45-й, когда нам просто 5 или 6 не забили в первом тайме, – сказал Шалимов в интервью Сергею Егорову.

«Ну какой комментарий? Проиграли. Если смотреть удары по воротам, по моментам, то мы полностью уступили. Почти все моменты, которые создавались, были из-за наших ошибок. Проварился правый фланг. В таких играх нельзя выпадать. Мы ошибались, «нате, берите», они не забивают. Это говорит о том, что можно было за что-то зацепиться. Они нам воткнули, и мы пошли. Закончи мы первый тайм 0:0, можно было что-то подкорректировать. Тогда второй тайм пошел бы по-другому.

Понятно, что у них какой-то кризис. В этом плане и был шанс у нас. Хотя глупо говорить, что мы могли выиграть или не проиграть, смотря не статистику. Они нам напрощали столько… Во втором тайме могли забить. Понятно, что они играют по-другому. У них классные игроки. Такую игру можно было сегодня не проиграть. У нас молодые игроки. Надо делать выводы. Надо учиться не проигрывать», – приводит слова Шалимова Sport24.