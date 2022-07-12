Экс-тренер возглавил сборную Египта.

Соглашение с 52-летним португальским тренером рассчитано на 4 года. Перед ним поставлена задача выйти на .

На этом посту Витория сменил Эхаба Галяля. Тот был назначен весной после отставки Карлуша Кейруша, не сумевшего пробиться на ЧМ-2022.

При Галяле египтяне обыграли Гвинею в матче отбора Кубка Африки (1:0) и уступили Эфиопии (0:2).

Ранее Витория не работал со сборными. Последним местом его работы был «Спартак», который португалец возглавлял с мая по декабрь 2021 года.

При нем команда не сумела пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но вышла с первого места в группе в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее Витория дважды становился чемпионом Португалии с «Бенфикой». Кроме того, у него есть опыт работы в Саудовской Аравии – он приводил к победе в чемпионате страны клуб «Аль-Наср».