«Ман Сити» сообщил, что Альварес возвращается из аренды в «Ривер Плейт». Форвард взял 19-й номер

«Манчестер Сити» сообщил, что нападающий Хулиан Альварес скоро прибудет в команду.

В январе форвард подписал с английским клубом контракт сроком на 5,5 лет и вернулся в на правах аренды до конца сезона.

Вчера, 7 июля, форвард провел последний матч за аргентинский клуб – его команда сыграла вничью с «Велес Сарсфилд» в 1/8 финала Кубка Либертадорес и выбыла из турнира по сумме двух матчей (0:1, 0:0).

«Ман Сити» сообщил, что на выходных Хулиан прилетит в Манчестер. Нападающий взял 19-й номер в команде.

«Я невероятно счастлив. Чувствую, что готов играть за «Ман Сити». Это, без сомнения, один из крупнейших клубов мира. Нужно просто взглянуть на трофеи команды за последние 10 лет, чтобы понять, какой у нее уровень.

Уверен, что смогу блистать. Стиль игры Пепа воодушевляет, и я не могу дождаться момента, когда стану его частью. У «Ман Сити» хорошая история с аргентинскими игроками, и я хочу оставить в истории клуба такой же след, как Серхио Агуэор, Пабло Сабалета и Карлос Тевес.

Очень благодарен «Ривер Плейту» за все. Хочу поблагодарить фанатов, тренерский штаб и игроков за поддержку. Но теперь я на 100% сконцентрирован на «Манчестер Сити». Хочу дать клубу свои лучшие качества, помогать партнерам по команде и вносить вклад в успехи , – сказал Альварес.

В воскресенье Хулиана, как и Эрлинга Холанда, Келвина Филлипса и Штефана Ортегу, представят в качестве игрока «Манчестер Сити».

Кажется, у Холанда в «Сити» будет конкурент: Хулиан Альварес забивает на том же уровне, а под стиль Пепа подходит даже лучше

Кэлвин Филлипс был крут в «Лидсе», но зачем он Пепу, когда есть такой Родри?

Пеп взял дублером вратаря, который и тащит, и подходит под стиль – такой конкуренции у Эдерсона еще не было