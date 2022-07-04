В Вологодской области в ДТП погиб футболист 1995 года рождения. Он выехал на встречную полосу

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Футболист «Шексны» Владислав Решетов погиб в аварии в Вологодской области.

ДТП случилось сегодня в Шекснинском районе около 5:45 на 59 километре автодороги Вологда-Тихвин-АД Р-21 «Кола». После столкновения на встречной полосе насмерть разбился водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze 1995 года рождения.

Соболезнования родным и близким Решетова выразила Федерация футбола Вологодской области.

Как сообщает «Вологда-Поиск», по предварительным данным, футболист выехал на встречную полосу, где легковушка на полной скорости влетела в грузовик. Удар был такой силы, что автомобиль смяло и искорежило, превратив его в груду металла.

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