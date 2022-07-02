Гаранин об отсутствии лицензии Pro: «Что теперь, плакать? Наверное, сам виноват, что не делал каких-то вещей в плане образования»

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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин ответил на вопрос об отсутствии лицензии Pro. 

«Для нас это не проблема. Завтра-послезавтра вы узнаете человека, который войдет в штаб. Мы его хорошо знаем, на одной футбольной волне.

Что теперь, плакать [что нет лицензии]? Наверное, сам виноват в этой ситуации, когда работал на определенных этапах и не делал каких-то вещей в плане образования. Но, повторюсь, наш штаб объединен одной идеей. Поэтому эта проблема только для вывески, а не внутри команды», – сказал Гаранин.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия лицензии у Гаранина главным тренером «Сочи» будет Александр Точилин. 

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