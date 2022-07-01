«Латиноамериканцы «Зенита» говорят: «Если ты футболист в России, то жизнь – кайф». Защитник «Пари НН» Масоэро об РПЛ

Аргентинец Лукас Масоэро рассказал, что счастлив в России.
– Слышал, что перед переездом в Россию ты консультировался с Эсекиэлем Понсе из «Спартака».
– Это действительно так. Написал ему и задал ему несколько вопросов: хотел побольше узнать о вашей стране – о ее повседневной жизни, а также политической ситуации.
Понсе ответил, что жизнь в России хороша. Кстати, не так давно пообщался с латиноамериканцами «Зенита», и они придерживаются такого же мнения. Говорят: «Если ты футболист, играющий в России, то жизнь – кайф».
У нас на родине, если ты футболист, то у тебя просто нет личной жизни.
Ты не можешь банально пройти по улице, потому что фанаты вечно рядом. Нет, они не причиняют неудобств, но ты чувствуешь на себе постоянное внимание – нужно же фото сделать, улыбнуться на камеру.
В России я живу счастливо – нормальной жизнью, и никто меня не беспокоит. Об этом мне говорил и Понсе, и другие латиноамериканцы, выступающие тут, – сказал футболист «Пари НН».