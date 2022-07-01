Черчесов допустил, что «Химки» станут конкурентоспособнее: «Будут ставить амбициозные задачи»

Станислав Черчесов высказался в преддверии нового сезона РПЛ.
— У кого, на ваш взгляд, больше всего шансов подтянуться к «Зениту»?
— Три столичных клуба поменяли тренеров, поэтому невозможно дать прогноз. Любому тренеру, опытному или молодому, нужно время для выстраивания игры.
Кстати, поздравляю Бородюка с тем, что вывел в РПЛ «Торпедо». Не исключаю, что конкурентоспособнее станут «Химки» — подтянулись в прошлом чемпионате с Юраном, будут ставить амбициозные задачи.
В «Сочи» тренер тоже сменился. В «Локомотиве» много перемен: Кухта ушел, Жемалетдинов получил травму и надолго выбыл, хотя пару новичков железнодорожники взяли.
Со стороны кажется, что только «Зенит» стабилен и четко идет в заданном направлении. Но ты никогда не знаешь, как все сработает.
В общем, давайте дождемся начала сезона. Посмотрим, у кого что получится, – сказал главный тренер «Ференцвароша».