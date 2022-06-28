«Ньюкасл» представил бело-зеленую третью форму, схожую с экипировкой Саудовской Аравии. Клуб критиковали за этот комплект

Третья форма выполнена в цветах флага .

Сегодня английский клуб, который в октябре 2021 года был приобретен саудовским консорциумом, показал третью форму на новый сезон. Основные цвета комплекта – белый и зеленый.

Фото: сайт «Ньюкасла»

Новая форма «сорок» похожа на экипировку сборной Саудовской Аравии, за что клуб подвергся критике после появления фотографий футболок в соцсетях в мае.

Форма сборной Саудовской Аравии. Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International выступала с заявлением, в котором говорилось, что такой выбор формы указывает на попытку Саудовской Аравии улучшить свой имидж за счет спорта.

Тогда тренер «Ньюкасла» говорил: «Я знаю об этой критике. Думаю, у меня нет какого-либо контроля над этим вопросом. Во время поездки в Саудовскую Аравию мы поняли, что интерес к «Ньюкаслу» там огромен.

Это мое предположение, но, возможно, производители нашей формы заметили это. Поэтому так и получилось».

Напомним, Саудовскую Аравию обвиняют во многочисленных нарушениях прав человека.