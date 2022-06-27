Ди Мария принял предложение «Ювентуса», контракт – на год. Осталось уладить детали

Вингер Анхель Ди Мария станет игроком .

По данным Goal.com, аргентинский вингер принял предложение «Ювентуса» сроком на один год. Сейчас стороны улаживают последние детали и решают бюрократические вопросы.

Футболист, покинувший «ПСЖ» на правах свободного агента этим летом, хотел провести в Европе еще сезон, чтобы сыграть на ЧМ-2022, а затем вернуться в Аргентину. На родине Ди Мария планирует провести еще несколько сезонов.

В минувшем сезоне 34-летний правый вингер провел 31 матч в составе , забил 5 голов и отдал 8 передач. Его статистика доступна здесь.