Судья Мешков об иностранном языке: «Для чего он в России? Почему бы легионерам самим не освоить язык страны, которая им платит?»

Судья РПЛ Виталий Мешков рассказал, как познакомился с женой.

– Английский к началу международного этапа карьеры знали или специально учили?

– Учил.

– Ходили к преподавателю?

– Преподаватель ко мне. Учим язык до сих пор, у нас двое детей.

– Ого!

– Когда судил первый дивизион, дали понять: хочешь двигаться дальше – устраняй пробел.

Те, кто не видел зарубежной перспективы, не стали учить язык. Для чего он в России? Общаться с легионерами? Почему бы им самим не освоить язык страны, которая платит им деньги?

Мне хотелось большего, прикинул возможности. Под обычные курсы с нашим рабочим графиком не подстроишься, нужен частный репетитор. Поспрашивал в своем кругу, рекомендовали лингвиста, девушку Наталью.

Так и познакомился с женой благодаря судейству. Теперь объясняю молодым на курсах: если честно относишься к своему делу, оно тебя отблагодарит, – сказал рефери.