Игорь Семшов: «У «Зенита» не все получается в Европе, но в этом виноват не только клуб, но и РПЛ»

считает уровень одной из причин неудач в еврокубках.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее.

На европейской арене не все получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», – сказал бывший игрок «Зенита».

Последние три сезона «Зенит» попадал в групповой этап Лиги чемпионов, но не сумел выйти в плей-офф турнира. В предыдущем сезоне петербуржцы заняли третье место в группе и попали в 1/16 финала Лиги Европы, где уступили «Бетису».