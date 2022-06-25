Игорь Семшов: «У «Зенита» не все получается в Европе, но в этом виноват не только клуб, но и РПЛ»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Игорь Семшов считает уровень РПЛ одной из причин неудач «Зенита» в еврокубках.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее.

На европейской арене не все получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», – сказал бывший игрок «Зенита».

Последние три сезона «Зенит» попадал в групповой этап Лиги чемпионов, но не сумел выйти в плей-офф турнира. В предыдущем сезоне петербуржцы заняли третье место в группе и попали в 1/16 финала Лиги Европы, где уступили «Бетису».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные