Эррера о Верратти: «Ставлю его на уровень Хави и Иньесты»

высоко отозвался о своем партнере по «ПСЖ» .

– Вы играли бок о бок со многими великолепными полузащитниками, такими как Тиаго, Габи [Фернандес], Погба, Верратти… Кого из них можете выделить?

– Они все очень разные. Лучший, с кем я играл – это Верратти, но я играл с очень хорошими футболистами. Тиаго, Погба – игроки с отличными качествами. Или взять Швайнштайгера, который пришел в «МЮ» на финише карьеры, но наблюдать за ним было невероятно.

Но все же Верратти для меня стоит особняком. Футболист всегда думает о том, что он должен играть, но если он играет на твоей позиции… Что еще сказать (смеется). Ставлю его на один уровень с и Иньестой, – сказал хавбек .