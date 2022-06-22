Мажоритарный акционер «Лиона»: «Мне не нравятся такие проекты, как «ПСЖ». Мы можем заработать больше, чем катарцы»

Акционер «Лиона» заявил о желании зарабатывать больше, чем .

Джон Текстор станет мажоритарным акционером французского клуба, выкупив акции Pathé и IDG Capital, а также часть акций Aulas’s Holnest.

Американец уже владеет клубом «Ботафого» в Бразилии и является совладельцем «Кристал Пэлас».

«Мы хотим сделать что-то уникальное. Я оставляю Оласу большую свободу, потому что он очень хорошо разбирается в футболе и во французском рынке. Он хорошо знает этот бизнес.

Мне не нравятся такие проекты, как у «ПСЖ».

Если мы продолжим делать то, что делает Жан-Мишель в течение нескольких лет, привнесем развлечения и технологии, то сможем заработать больше денег, чем катарские инвесторы.

Я видел людей в Бразилии в футболках «Кристал Пэлас», а в лондонском пабе – людей в футболках «Ботафого». Это то, чего я хочу от – чтобы между болельщиками существовало сообщество», – передает слова Текстора L’Équipe.