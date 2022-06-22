Салихамиджич про шутку «Спартака» в твиттере: «Ливерпуль» условия принял, поэтому не такие они уж и абсурдные»

Спортивный директор «Баварии» прокомментировал шутку «Спартака» в твиттере в адрес мюнхенцев.

Во время переговоров «Баварии» и «Ливерпуля» по переходу Садьо Мане сообщалось, что англичане отказался продать сенегальца в мюнхенский клуб за 35 миллионов евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в ЛЧ.

Англоязычный твиттер «Спартака» опубликовал шуточное предложение «Баварии» о приобретении форварда Александра Соболева.

В нем мюнхенцы предлагают красно-белым за 25-летнего форварда 1000 евро и бонусы: 10 млн евро в случае победы «Баварии» на Евровидении, 15 млн евро в случае, если «Манчестер Юнайтед» завоюет трофей, и 20 млн евро в случае перехода Лионеля Месси в «Реал».

«Давайте скажем так: «Ливерпуль» эти условия принял, поэтому не такие они уж и абсурдные», – заявил Хасан Салихамиджич.