Колосков о решении ФИФА: «Там работают серьезные люди, они не могут принимать неразумные решения. Нужно теперь мешок грязи на них выливать?»

прокомментировал решение ФИФА по легионерам.

Иностранным игрокам разрешили приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«В ФИФА работают серьезные люди, они не могут принимать неразумные решения. Они же не посторонние, которые с рынка пришли, а авторитетные личности, которые десятки лет работают в футболе и оценивают политическую ситуацию.

Они не исключение – Международный олимпийский комитет тоже продлил ограничения по допуску российских спортсменов. Почти все международные федерации сделали это. Все логично, а если даже не логично, то естественно.

Что значит правильное ли это решение? Я как гражданин России могу сказать, что неправильное, дураки там сидят! Другой ситуации нет, им дано такое право, а они продлили его. Зачем тему перетирать, нужно теперь мешок грязи на ФИФА выливать?» – сказал почетный президент .