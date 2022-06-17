Сезон Олимп-ФНЛ стартует 17 июля. «Рубин» сыграет с «Родиной» в 1-м туре

Представлен проект календаря следующего сезона .

Чемпионат стартует 17 июля, а 34-й тур, который завершит сезон, пройдет ориентировочно 3 июня 2023 года.

У клубов есть возможность внести предложения по правкам в календарь до заседания президиума ФНЛ, в частности – поменяться кругами.

1-й тур Олимп-ФНЛ

«Нефтехимик» – КАМАЗ «Кубань» – «Уфа» «Волга» – – «Родина» – «Динамо Махачкала» «Велес» – «Балтика» «Волгарь» – «Акрон» «Шинник» – «Краснодар-2» – «СКА Хабаровск»

Проект календаря ФНЛ можно изучить на официальном сайте лиги.