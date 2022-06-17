Сезон Олимп-ФНЛ стартует 17 июля. «Рубин» сыграет с «Родиной» в 1-м туре

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Представлен проект календаря следующего сезона Олимп-ФНЛ.

Чемпионат стартует 17 июля, а 34-й тур, который завершит сезон, пройдет ориентировочно 3 июня 2023 года.

У клубов есть возможность внести предложения по правкам в календарь до заседания президиума ФНЛ, в частности – поменяться кругами.

1-й тур Олимп-ФНЛ

«Нефтехимик» – КАМАЗ   «Кубань» – «Уфа»   «Волга» – «Енисей»   «Рубин» – «Родина»   «Алания» – «Динамо Махачкала»   «Велес» – «Балтика»   «Волгарь» – «Акрон»   «Шинник» – «Краснодар-2»   «Арсенал» – «СКА Хабаровск»

Проект календаря ФНЛ можно изучить на официальном сайте лиги.

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