Сезон Олимп-ФНЛ стартует 17 июля. «Рубин» сыграет с «Родиной» в 1-м туре

Представлен проект календаря следующего сезона Олимп-ФНЛ.
Чемпионат стартует 17 июля, а 34-й тур, который завершит сезон, пройдет ориентировочно 3 июня 2023 года.
У клубов есть возможность внести предложения по правкам в календарь до заседания президиума ФНЛ, в частности – поменяться кругами.
1-й тур Олимп-ФНЛ
«Нефтехимик» – КАМАЗ «Кубань» – «Уфа» «Волга» – «Енисей» «Рубин» – «Родина» «Алания» – «Динамо Махачкала» «Велес» – «Балтика» «Волгарь» – «Акрон» «Шинник» – «Краснодар-2» «Арсенал» – «СКА Хабаровск»
Проект календаря ФНЛ можно изучить на официальном сайте лиги.