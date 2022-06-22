Гаранин об уходе Кассьерры в «Зенит»: «Все к этому идет. Потеря для «Сочи», но незаменимых нет»

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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о вероятном уходе форварда Матео Кассьерры в «Зенит».

— Уход Кассьерры кажется уже свершившимся фактом. Он один из лучших, если не лучший форвард сезона.

— Безусловно, заменить его будет сложно. Но мы не первые и не последние. Уход игроков и тренеров — это часть футбола. 

Да, Кассьерра — это потеря, но незаменимых людей нет. Будем искать возможность его заменить, может, даже не приобретением новых игроков, а нахождением ресурсов внутри, – сказал Гаранин.

«Кассьерры на данный момент в команде нет. Я не вправе выдавать информацию. Если будет информация, клуб сообщит.

Потенциальный уход? Все к этому идет», — добавил Гаранин.

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