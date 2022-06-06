Барриос интересен «Бетису». Хавбек «Зенита» оценен в 20 млн евро, но может обойтись дешевле

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Полузащитник Вильмар Барриос летом может покинуть «Зенит».

Как сообщает El Desmarque, в приобретении 28-летнего колумбийца заинтересован «Бетис». Испанский клуб может перейти к активным действиям, если продаст Гидо Родригеса.

Хавбек «Зенита» оценивается в 20 миллионов евро, но сумма сделки может оказаться ниже из-за того, что клуб из Санкт-Петербурга не участвует в еврокубках и может нуждаться в компенсации недополученных средств.

В то же время из-за того, что по ходу сезона-2021/22 Барриос продлил контракт до 2026 года, совершить трансфер может быть затруднительно.

Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

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