Барриос интересен «Бетису». Хавбек «Зенита» оценен в 20 млн евро, но может обойтись дешевле

Полузащитник Вильмар Барриос летом может покинуть «Зенит».
Как сообщает El Desmarque, в приобретении 28-летнего колумбийца заинтересован «Бетис». Испанский клуб может перейти к активным действиям, если продаст Гидо Родригеса.
Хавбек «Зенита» оценивается в 20 миллионов евро, но сумма сделки может оказаться ниже из-за того, что клуб из Санкт-Петербурга не участвует в еврокубках и может нуждаться в компенсации недополученных средств.
В то же время из-за того, что по ходу сезона-2021/22 Барриос продлил контракт до 2026 года, совершить трансфер может быть затруднительно.
Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.