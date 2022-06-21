«ПСЖ» предложит 60 млн евро и бонусы за Шкриньяра. «Интер» хочет подписать Бремера из «Торино»

хочет подписать центрального защитника .

По данным инсайдера Фабрицио Романо, после отказа «Интера» от первого предложения французский клуб готовит улучшенный вариант. «ПСЖ» предложат за 27-летнего защитника 60 млн евро и бонусы.

С учетом бонусов сумма трансфера может составить около 65 млн евро, пишет журналист Альфредо Педулла.

«Интер» планирует встретиться с представителями по поводу трансфера защитника . С января у «нерадзурри» есть устная договоренность с игроком о трансфере.

Сообщалось, что «Интер» не хочет продавать Шкриньяра в «ПСЖ» дешевле 80 млн евро или 70 млн плюс бонусы.