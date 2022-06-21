«ПСЖ» предложит 60 млн евро и бонусы за Шкриньяра. «Интер» хочет подписать Бремера из «Торино»

«ПСЖ» хочет подписать центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, после отказа «Интера» от первого предложения французский клуб готовит улучшенный вариант. «ПСЖ» предложат за 27-летнего защитника 60 млн евро и бонусы.
С учетом бонусов сумма трансфера может составить около 65 млн евро, пишет журналист Альфредо Педулла.
«Интер» планирует встретиться с представителями «Торино» по поводу трансфера защитника Глейсона Бремера. С января у «нерадзурри» есть устная договоренность с игроком о трансфере.
Сообщалось, что «Интер» не хочет продавать Шкриньяра в «ПСЖ» дешевле 80 млн евро или 70 млн плюс бонусы.