«ПСЖ» предложит 60 млн евро и бонусы за Шкриньяра. «Интер» хочет подписать Бремера из «Торино»

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«ПСЖ» хочет подписать центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, после отказа «Интера» от первого предложения французский клуб готовит улучшенный вариант. «ПСЖ» предложат за 27-летнего защитника 60 млн евро и бонусы.

С учетом бонусов сумма трансфера может составить около 65 млн евро, пишет журналист Альфредо Педулла.

«Интер» планирует встретиться с представителями «Торино» по поводу трансфера защитника Глейсона Бремера. С января у «нерадзурри» есть устная договоренность с игроком о трансфере.

Сообщалось, что «Интер» не хочет продавать Шкриньяра в «ПСЖ» дешевле 80 млн евро или 70 млн плюс бонусы.

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