Леонид Агутин: «Российские футболисты – такие крутые, что им можно противопоставить? Странно, что не всегда выигрывают на мировом уровне»

Леонид Агутин назвал крутыми российских футболистов.

– Как вам российский футбол?

– Знаком со многими ребятами, играл с ними, видел вблизи.

Кажется, такие крутые, что им можно противопоставить? Поэтому для меня странно, что они не всегда выигрывают на мировом уровне.

Как-то давно в студии, куда меня зачем-то позвали во время неудачного выступления сборной (Агутин имеет в виду ЧМ-2002 – прим. ред,), спросили, что я думаю про игру команды.

Я ответил: «Не хватает куража, легкости, ощущения кайфа, они все бьются, чтобы страну не подвести». Так я думал, что меня побьют: «Да ты кто такой, да что ты понимаешь?!» Но я остался при своем мнении.

– Нынешний главный тренер сборной так же говорит, что все проблемы идут от головы.

– Мы, русские, зажаты. Такие вот мы. Это хорошо для человека – людей без комплексов я не выношу.

Но в футболе и музыке это мешает, надо вынимать из себя такие вещи.

В музыке проще – алкоголь может помогать. А вот как делать это спортсменам – мне сложно посоветовать, – сказал известный певец, композитор и музыкант.