«МЮ» надеется продать Марсьяля летом и хочет вложить деньги от трансфера в нового форварда

хочет расстаться с .

Как пишет The Telegraph, английский клуб надеется продать форварда, который во второй части минувшего сезона выступал за «Севилью» на правах аренды. Вырученные с продажи 26-летнего нападающего деньги «Юнайтед» хочет вложить в покупку нового форварда.

Выступая за «Севилью», француз отдал одну результативную передачу в девяти матчах Ла Лиги.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в сентябре 2015 года за 50+30 млн евро.

Полную статистику Антони можно изучить по ссылке.