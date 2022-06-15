«МЮ» надеется продать Марсьяля летом и хочет вложить деньги от трансфера в нового форварда

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«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с Антони Марсьялем.

Как пишет The Telegraph, английский клуб надеется продать форварда, который во второй части минувшего сезона выступал за «Севилью» на правах аренды. Вырученные с продажи 26-летнего нападающего деньги «Юнайтед» хочет вложить в покупку нового форварда.

Выступая за «Севилью», француз отдал одну результативную передачу в девяти матчах Ла Лиги.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в сентябре 2015 года за 50+30 млн евро.

Полную статистику Антони можно изучить по ссылке.

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