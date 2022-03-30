«МЮ» хочет включить Марсьяля в сделку по Кейну, чтобы снизить цену. «Тоттенхэм» просит более 100 млн фунтов

хотел бы включить Антони Марсьяля в сделку по .

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, «МЮ» ищет нового нападающего, и форвард «Тоттенхэма» – один из рассматриваемых вариантов.

Лондонский клуб хочет получить за Кейна более 100 млн евро. Такую сумму «МЮ» вряд ли сможет заплатить, однако у клуба есть надежда, что цену может снизить включение в сделку , сейчас выступающего за «Севилью» на правах аренды.

«Тоттенхэм» делал запросы по Марсьялю в прошлом, однако источники сообщают, что футболист предпочел бы перейти в итальянский или испанский клуб.

Срок действующего контракта француза с клубом истекает в 2024 году. Он забил 1 гол в 8 матчах за «Севилью», и испанский клуб сообщил «МЮ», что вряд ли активирует опцию выкупа игрока.

В этом сезоне Кейн забил 22 гола в 41 матче за . Его полная статистика – здесь.