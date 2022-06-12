«Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и сборная поздравили болельщиков с Днем России

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Клубы РПЛ и сборная России поздравили болельщиков с Днем России.

Поздравления с государственным праздником появились в соцсетях сборной России, «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Химок». Также к поздравлениям присоединились Олимп-ФНЛ и «Рубин».

«Этот праздник символизирует единство народа и ответственность за настоящее и будущее, а также единение каждого жителя нашей большой страны.

Пусть великие события прошлого всегда будут в памяти, а культурное и духовное наследие только приумножается», – сказано в поздравлении «Динамо».

День России ежегодно отмечается с 1992 года. В этот день в 1990 году делегаты съезда народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете России.

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