Ахметов попрощался с ЦСКА: «Спасибо клубу за возможность сыграть с любимой командой и дважды ее обыграть»

попрощался с .

24-летний полузащитник покинул московский клуб свободным агентом.

«К сожалению, этот этап моей карьеры подошел к концу… Хочу выразить огромную благодарность клубу, который дал мне возможность осуществить свою детскую мечту, сыграть с лучшей и любимой командой мира и дважды их обыграть 🤤🤘🏾.

За все яркие моменты за эти четыре года! Спасибо команде и всему персоналу за каждый прожитый день вместе! Спасибо болельщикам за крутую поддержку в каждом матче вне зависимости от результата, вы – 🔝!

Всем тем, кто был причастен к клубу и кто старался помочь внести свой вклад в победы команды! Я всегда старался отдаваться с полной самоотдачей и с огромным желанием, но не всегда все получалось так, как я хотел! Аллах знает лучше!

Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Главное – всегда верить, работать и идти до конца к своей мечте! Спасибо за бесценный опыт в этом великом клубе», – написал хавбек в инстаграме.