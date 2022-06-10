Франция – Хорватия 13.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

В понедельник, 13 июня 2022 года, в Париже на стадионе «Стад Де Франс» встретятся сборные команд Франции и Хорватии в рамках розыгрыша Лиги Наций-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Футбольная сборная Франции

Французская сборная в прошлом розыгрыше Лиги Наций завоевала трофей. Они удачно выиграли в своем квартете на групповой стадии, где удалось набрать 16 очков и выиграть 5 матчей из 6 и лишь в одной встрече они сыграли вничью. Они опередили вторую Португалию на 3 очка, при этом Швецию и Хорватию на 13 баллов. В матче плей-офф на полуфинальной стадии Франция с трудом обыграла Бельгию, где проигрывала по ходу встречи (0:2), п победу вырвали на последних минутах встречи. А в финальном матче Лиги Наций прошлого сезона им удалось обыграть Испанию (2:1) и снова им удалось после того как они проигрывали в матче, его перевернуть и вырвать победу в концовке игры и благодаря такому упорству они взяли этот кубок.

В отборочном квалификационном турнире к ЧМ-2022 французы не испытали особо натиска и уверенно заняли первую позицию. С запасом в 6 баллов они опередили Украину и при этом прошли квалификационный путь без поражений. В квалификации у французов был неплохой показатель по забитым мячам (18 голов) и по пропущенным тоже все было тоже хорошо (3 мяча).

В текущем же турнире Лиги Наций Франция пока стартовала неудачно и сейчас идет лишь на 3 месте в группе №1, имея в активе только 1 балл после 2 игр. На 5 баллов они уже отстают от первой Дании. В стартовом туре первенства они уступили как раз датчанам на родной арене (1:2), где выигрывали по ходу матча, но слабо провели концовку и упустил победу на последних минутах встречи. В следующем же туре они сыграли вничью с Хорватией (1:1) и здесь уже они упустили победу, пропустив гол на последних минутах матча с пенальти.

Футбольная сборная Хорватии

В прошлом розыгрыше турнира хорватская команда выступила неудачно и набрала всего 3 балла в 6 матчах, но при этом не вылетела в лигу ниже и заняла 3 место в своем квартете. Они набрали одинаковое количество очков с Швецией, но стали выше в таблице за счет дополнительных показателей, а именно разнице забитых и пропущенных мячей.

Хорватия с большим трудом отобралась на главный турнир Чемпионата Мира 2022 года в плотной борьбе в группе со Сборной Россией, которую удалось опередить лишь на 1 балл. А все благодаря победе в последнем туре над россиянами (1:0), когда они смогли распечатать ворота соперника лишь с помощью автогола Кудряшова. А вот сыграй вничью и хорваты попали бы лишь в стыки и неизвестно получилось ли бы у них их пройти успешно плей-офф.

В текущем розыгрыше Лиги Наций Хорватия стартовала не лучшим образом и набрала лишь 1 балл в 2 матчах. Сейчас они замыкают турнирную таблицу на 5 баллов отставая от лидирующей Дании, при этом имеют равное количество баллов с Францией, но ниже их по дополнительным показателям.Стартовали хорваты с крупного поражения от Австрии (0:3), но во втором туре смогли взять очки в игре с действующим чемпионом Лиги Наций Францией, сыграв (1:1).

Прогноз на матч Франция – Хорватия

Французы и хорваты в последних четырех очных встречах показали следующий результат:

06.06.22 Хорватия – Франция 1:1;

14.10.20 Хорватия – Франция 1:2;

08.09.20 Франция – Хорватия 4:2;

15.07.18 Франция – Хорватия 4:2.

В 4 последних сыгранных очных встречах Франция ни разу не проигрывала хорватам, при этом победила в 3 матчах. При этом во всех 4 матчах обе команды забивали. В этой встрече обоим оппонентам крайне важно набрать очки, чтобы остаться в борьбе за 1 место и выйти в плей-офф, поэтому думаю что в этой встрече они не будут отсиживаться в обороне и покажут нам открытый футбол, где будет немало голов и вероятнее всего в голевой перестрелке окажутся сильнее французы, у которых более сбалансированная и быстрая команда. При этом обе команды в атаке имею прекрасных исполнителей, которые в этом матче должны себя проявить.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Франции– 1.60;

Победа Хорватии – 6.00;

Ничья – 3.90;

ИТБ2 (0,5) – 1.39;

ТБ (2) – 1.59;

Обе забьют-да – 2.16.

Вероятный исход: П1, ИТБ2 (0,5), ТБ (2), Обе забьют-да.

💰 Знаешь кто победит? Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть Франция – Хорватия