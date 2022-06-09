Испания – Чехия 12.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

В воскресенье 12 июня 2022 года, в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» встретятся сборные команд Испании и Чехии в рамках розыгрыша Лиги Наций-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

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Футбольная сборная Испании

Испанская команда в прошлом розыгрыше Лиги Наций выступила довольно неплохо, заняв сначала на групповом этапе в сильнейшей Лиге А 1 место в своем квартете №4, где в упорной борьбе за лидирующую позицию удалось превзойти Германию, опередив их на 2 балла за счет победы над ними (6:0) в последнем туре. А вот в плей-офф они сначала в полуфинале обыграли Италию (2:1), а в матче за трофей уже уступили Франции (1:2) и довольствовались серебряными медалями.

В квалификационном отборочном турнире к ЧМ-2022 “красная фурия” заняла 1 место в своей группе В, где они набрали 19 баллов и опередили вторую Швецию на 4 очка. Но лидирующая строчка при этом испанцам далась непросто и свою задачу на турнир они решили лишь в последнем туре, когда в очной встрече обыграли шведов в тяжелейшем матче (1:0).

В розыгрыше Лиги Наций 2022 года испанская команда сейчас идет в своей группе 2 идет на 3 строчке и имеет в активе лишь 2 балла за 2 сыгранных матча. На 2 очка при этом они всего отстают от лидирующей Португалии и второй Чехии. Испания в стартовом туре первенства разошлась миром с Португалией (1:1), а следом и с Чехией в голевой перестрелке (2:2).

Футбольная сборная Чехии

Чешская команда в Лиге Наций прошлого сезона принимала участие во второй по силе Лиге В, где смогла в своей группе №2 навести шороху и занять 1 место, тем самым завоевала себе повышение в сильнейшую Лигу А, где сейчас и играет. Всего же они в своем квартете тогда набрали 12 баллов и опередили вторых шотландцев на 2 очка, при этом проиграв им обе очных дуэли.

Чехия в отборочном групповом турнире на ЧМ-2022 заняла 3 место в своей группе, набрав 14 баллов в 8 матчах. Они на 1 балл всего лишь отстали от второго Уэльса, который по итогу плей-офф потом пробился в главную часть турнира. И на 6 очков набрали меньше чем первая Бельгия, которая вышла напрямую на мундиаль. В плей-офф продвижения в основную часть мирового первенства Чехия в полуфинале уступили Швеции (0:1) и тем самым не смогла попасть на него.

В текущем первенстве Лиги Наций чешская сборная выступает довольно неплохо и идет сейчас на 2 месте в группе, уступая лишь по дополнительным показателям (разнице забитых и пропущенных голов) первой Португалии. Всего же они набрали 4 балла за 2 игры, в которых сначала обыграли Швейцарию (2:1), а следом сыграли вничью с Испанией (2:2).

Прогноз на матч Испания – Чехия

Испанцы и чехи в последних 4 очных встречах показали следующий результат:

05.06.22 Чехия – Испания 2:2;

13.06.16 Испания – Чехия 1:0;

07.10.11 Чехия – Испания 0:2;

26.03.11 Испания – Чехия 2:1.

В 4 последних очных противостояниях Испания ни разу не проигрывала чехам, при этом лишь 1 раз они смогли их обыграть с разницей в 2 мяча, все остальные же встречи проходили в упорной борьбе оппонентов.

Испания не лучшим образом стартовала в Лиге Наций и в этой домашней встрече они всеми силами будут пытаться приблизиться к верхушке таблицы. Да, Чехия команда не из простых, но все же в этой встрече думаю что трудовая победа будет на стороне испанцев, но при этом Чехия в любом случае навяжет хорошую борьбу сопернику, учитывая их неплохие результаты в последних сыгранных матчах, и не дадут из них сделать мальчиками для битья, а отсюда и вероятнее всего победа Испании будет с минимальной разницей в счете и много голов думаю мы не увидим в этом поединке.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Испании – 1.42;

Победа Чехии – 7.60;

Ничья – 4.70;

ТМ (3,5) – 1.35;

Ф2 (2) – 1.33;

Вероятный исход: П1, ТМ (3,5), Ф2 (2).

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Где смотреть Испания – Чехия