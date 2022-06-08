«Барса» видит в Морено альтернативу Левандовскому. «Вильярреал» потребует около 40 млн евро

Форвард привлек внимание «Барселоны».

Каталонцы рассматривают 30-летнего испанца как трансферную цель, альтернативную Роберту Левандовскому («Бавария»).

Также Морено интересен «Атлетико», который ищет замену ушедшему Луису Суаресу.

Контракт Морено с «Вильярреалом» рассчитан до 2027 года с отступными в 100 млн евро, но «желтая субмарина» готова начать торг с суммы около 40 млн.

В 17 матчах минувшего сезона на счету нападающего 9 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.