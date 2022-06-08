Сборная Украины U19 не вышла на Евро-2022, получив больше карточек, чем Сербия

Сборная Украины U19 не сумела пробиться на Евро-2022.

В заключительном туре элитного раунда в группе 6 украинцы обыграли Нидерланды (2:1) и сравнялись по очкам с Сербией.

Команды набрали по 7 баллов, сыграли вничью между собой, разница забитых и пропущенных мячей у них оказалась одинаковой.

В итоге команда Украины не вышла в финальную стадию из-за того, что получила больше желтых карточек – 14 против 10 у сербов – и финишировала на втором месте.

Евро-2022 пройдет с 18 июня по 1 июля в Словакии.

Группа А: Словакия, , Италия, Франция.

Группа В: Англия, Израиль, Сербия, Австрия.