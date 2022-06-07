Уолкотт об Артете: «Мой сын – его поклонник, он сказал ему: «Ты должен подписать моего папу, потому что тебе нужен игрок постарше»

Теги Тео Уолкотт Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Футбол

Сын Тео Уолкотта просил Микеля Артету вернуть Тео в «Арсенал». 

«Мне кажется, что он [Артета] создать атмосферу, похожую на ту, что была при Арсене Венгере, и вернуть ее в клуб. Думаю, он хочет возродить традицию того, как Арсен обращался с фанатами и прессой. 

Он молод и голоден, я разговаривал с его женой, и она сказала, что не видится с ним. У него такая трудовая этика, и она не хочет, чтобы он работал слишком долго, потому что она его не видит. 

Он был игроком, который усердно работал, поэтому я могу представить, что в качестве тренера он неотступен. 

Я его большой поклонник, и мой сын, на самом деле, тоже. Арло сказал ему: «Ты должен подписать моего папу, потому что тебе нужен игрок постарше в раздевалке».

 Я такой: «О, спасибо, Арло!» Думаю, это просто пришло ему в голову», – сказал полузащитник «Саутгемптона»

Уолкотт выступал за «Арсенал» с 2006 по 2018 год. 

 

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