Уэльс – Нидерланды 08.06.2022 Чемпионат Мира-2022, прогноз на футбольный матч

8 июля 2022 года, в рамках второго тура Лиги наций УЕФА, в группе А4 сборная Уэльса на своем поле сыграет со сборной Нидерландов. Смогут ли хозяева переиграть подопечных ван Гаала. Забьет ли Бэйл? Получится ли у гостей повторить успех первого тура в Лиге наций? Ответы на эти вопросы нам станут известны по окончанию поединка между сборными Уэльса и Нидерландов.

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Турнирное положение команд

Оба коллектива уже сыграли по одному матчу в своей группе в Лиге наций. Так, сборная Уэльса уступила на выезде сборной Польши. Валлийцы проиграли со счетом 1:2, при относительно равной игре.

Сборная Нидерландов на выезде разгромила сборную Бельгии со счетом 4:1. Подопечные ван Гаала показали серьезное доминирование в матче, а дубль в той встрече записал на свой счет Мемфис Депай, также по голу забили Стивен Бергвейн и Дензел Дюмфрис.

Сборная Уэльса без набранных очков располагается на предпоследнем, третьем месте в группе. Сборная Нидерландов с тремя баллами лидирует в квартете.

Итоги последних трех матчей каждой из команд (вне Лиги наций)

Сборная Уэльса параллельно с Лигой наций, в июне участвовала в отборочном турнире к ЧМ-2022: в финале соревнования валлийцам противостояла сборная Украины. Бэйл и компания сумели справиться с «жовто-блакитными» благодаря стараниям Александра Ярмоленко (лидер сборной Украины отправил мяч в свои ворота). Таким образом, валлийцы обеспечили себе место в ЧМ-2022.

В полуфинале отборочного турнира Уэльсу противостояла сборная Австрии. Та встреча завершилась со счетом 2:1. Между матчами в отборе к ЧМ и участием в Лиге наций, валлийцы также сыграли вничью со сборной Чехии (1:1).

Сборная Нидерландов в заключительном туре отборочного цикла к ЧМ обыграла Норвегию (2:0), в товарищеских встречах обыграла Данию (4:2), а также сыграла вничью со сборной Германии (1:1).

История противостояния

Команды ранее играли друг с другом восемь раз, в которых все матчи выигрывала сборная Нидерландов:

13.11.15 Уэльс — Нидерланды 2:3;

04.06.14 Нидерланды — Уэльс 2:0;

01.06.08 Нидерланды — Уэльс 2:0;

09.11.1996 Нидерланды — Уэльс 7:1;

05.10.1996 Уэльс — Нидерланды 1:3;

30.05.1992 Нидерланды — Уэльс 4:0;

11.10.1989 Уэльс — Нидерланды 1:2;

14.09.1988 Нидерланды — Уэльс 1:0.

Прогноз на матч и котировки букмекеров

В предстоящей встрече фаворитом является сборная Нидерландов, несмотря на гостевой характер встречи. Команда Луи ван Гаала — настоящая россыпь звезд: Френки де Йонг, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн и т.д. Валлийцы же представляют собой крепкий середняк европейского футбола: не молодеющие Бэйл и Рэмзи вряд ли в скором будущем смогут играть в команде первые роли.

Несмотря на такие стартовые расклады, отметим, что Уэльс довольно прилично играет у себя дома — команда при должном отношении вполне может дать бой сборной Нидерландов, ну а выход на ЧМ должен добавить валлийцам хорошее настроение. В неплохом эмоциональном духе будут и голландцы — нас ожидает яркий матч, который закончится победой оранжевых, скажем, со счетом 2:1.

Букмекерская контора «Лига ставок» предлагает следующие коэффициенты на игру:

Победа сборной Уэльса: 6,60;

Ничья: 4,30;

Победа сборной Нидерландов:1,55.

Также бетторы могут сделать ставки на число забитых мячей:

ТБ 2.5 — 2.02;

ТМ 2.5 — 1.81;

ОЗ да — 2.17;

ОЗ нет — 1.70.

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Где смотреть Уэльс – Нидерланды