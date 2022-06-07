Уэльс – Нидерланды 08.06.2022 Чемпионат Мира-2022, прогноз на футбольный матч

8 июля 2022 года, в рамках второго тура Лиги наций УЕФА, в группе А4 сборная Уэльса на своем поле сыграет со сборной Нидерландов. Смогут ли хозяева переиграть подопечных ван Гаала. Забьет ли Бэйл? Получится ли у гостей повторить успех первого тура в Лиге наций? Ответы на эти вопросы нам станут известны по окончанию поединка между сборными Уэльса и Нидерландов.
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Турнирное положение команд
Оба коллектива уже сыграли по одному матчу в своей группе в Лиге наций. Так, сборная Уэльса уступила на выезде сборной Польши. Валлийцы проиграли со счетом 1:2, при относительно равной игре.
Сборная Нидерландов на выезде разгромила сборную Бельгии со счетом 4:1. Подопечные ван Гаала показали серьезное доминирование в матче, а дубль в той встрече записал на свой счет Мемфис Депай, также по голу забили Стивен Бергвейн и Дензел Дюмфрис.
Сборная Уэльса без набранных очков располагается на предпоследнем, третьем месте в группе. Сборная Нидерландов с тремя баллами лидирует в квартете.
Итоги последних трех матчей каждой из команд (вне Лиги наций)
Сборная Уэльса параллельно с Лигой наций, в июне участвовала в отборочном турнире к ЧМ-2022: в финале соревнования валлийцам противостояла сборная Украины. Бэйл и компания сумели справиться с «жовто-блакитными» благодаря стараниям Александра Ярмоленко (лидер сборной Украины отправил мяч в свои ворота). Таким образом, валлийцы обеспечили себе место в ЧМ-2022.
В полуфинале отборочного турнира Уэльсу противостояла сборная Австрии. Та встреча завершилась со счетом 2:1. Между матчами в отборе к ЧМ и участием в Лиге наций, валлийцы также сыграли вничью со сборной Чехии (1:1).
Сборная Нидерландов в заключительном туре отборочного цикла к ЧМ обыграла Норвегию (2:0), в товарищеских встречах обыграла Данию (4:2), а также сыграла вничью со сборной Германии (1:1).
История противостояния
Команды ранее играли друг с другом восемь раз, в которых все матчи выигрывала сборная Нидерландов:
- 13.11.15 Уэльс — Нидерланды 2:3;
- 04.06.14 Нидерланды — Уэльс 2:0;
- 01.06.08 Нидерланды — Уэльс 2:0;
- 09.11.1996 Нидерланды — Уэльс 7:1;
- 05.10.1996 Уэльс — Нидерланды 1:3;
- 30.05.1992 Нидерланды — Уэльс 4:0;
- 11.10.1989 Уэльс — Нидерланды 1:2;
- 14.09.1988 Нидерланды — Уэльс 1:0.
Прогноз на матч и котировки букмекеров
В предстоящей встрече фаворитом является сборная Нидерландов, несмотря на гостевой характер встречи. Команда Луи ван Гаала — настоящая россыпь звезд: Френки де Йонг, Мемфис Депай, Стивен Бергвейн и т.д. Валлийцы же представляют собой крепкий середняк европейского футбола: не молодеющие Бэйл и Рэмзи вряд ли в скором будущем смогут играть в команде первые роли.
Несмотря на такие стартовые расклады, отметим, что Уэльс довольно прилично играет у себя дома — команда при должном отношении вполне может дать бой сборной Нидерландов, ну а выход на ЧМ должен добавить валлийцам хорошее настроение. В неплохом эмоциональном духе будут и голландцы — нас ожидает яркий матч, который закончится победой оранжевых, скажем, со счетом 2:1.
Букмекерская контора «Лига ставок» предлагает следующие коэффициенты на игру:
- Победа сборной Уэльса: 6,60;
- Ничья: 4,30;
- Победа сборной Нидерландов:1,55.
Также бетторы могут сделать ставки на число забитых мячей:
- ТБ 2.5 — 2.02;
- ТМ 2.5 — 1.81;
- ОЗ да — 2.17;
- ОЗ нет — 1.70.
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