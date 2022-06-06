Хорватия – Франция 06.06.2022 Лига наций УЕФА, прогноз на футбольный матч

Два финалиста предыдущего чемпионата мира встречаются 6 июня 2022 года в очной встрече, которая все же не финал чемпионата мира, но не менее важна. Этот матч пройдет в рамках розыгрыша сезона 2022/2023 Лиги наций УЕФА. Лига A, группа 1, второй игровой тур – таковы входные данные этой встречи. Место встречи – город Сплит, стадион «Полюд». Итальянец Марко Гвида будет судить встречу двух этих сборных, которые друг друга прекрасно знают.

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Сборная Хорватии

Не стоит лишний раз упоминать, что Хорватия будет играть на чемпионате мира благодаря победе в квалификационной группе. Равно как и не стоит зацикливаться на матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором хорваты выдали убойный поединок, уступив Испании со счетом 5:3 даже не в серии пенальти, а всего лишь в овертайме (и то отыгрались со счета 1:3 в самом конце). То уже история, а хорватской команде надо готовиться к чемпионату мира.

И подготовка эта сопряжена с играми в Лиге наций, где хорватская команда уже успела, извините, упасть в лужу. Австрия подставила подножку: голы Марко Арнаутовича, Михаэля Грегорича и Марселя Забитцера отправили хорватов в подвал турнирной таблицы группы 1. Самое удивительное, что только после третьего гола на поле-таки вышел Лука Модрич, выигравший считанные дни ранее очередной свой ушастый лигочемпионский кубок.

Впрочем, будем считать, что хорваты проводят эксперименты с составом, рассчитывая подобрать оптимальный набор игроков, чтобы успешно выступить в Катаре. И риски в таком случае в виде поражений в Лиге наций могут быть оправданы, если хорваты сделают правильные выводы.

Сборная Франции

А вот Франция, экспериментируя в рамках подготовки к поездке в Катар и защите титула чемпионов мира, не может позволить себе потерять лицо даже в Лиге наций, розыгрыш которой она год назад выиграла (к слову, и Карим Бензема впервые что-то со сборной Франции тогда выиграл). Увы, сдержаться французы не смогли и проиграли в Лиге наций вполне крепкой, но все же не всемогущей команде Дании. И даже тот факт, что датчане дошли на Евро до полуфинала, а французы вылетели от швейцарцев по пенальти (привет Килиану Мбаппе!), не оправдывает этого.

В перерыве матча с Данией был заменен тот самый Мбаппе, который ничего особого не показал: видимо, эпопея с «ПСЖ» и «Реалом» ему еще аукается. После перерыва снова заговорил Карим Бензема, открывший счет и показавший всем, что он не ограничивается чудесами в «Реале», а готов творить то же самое и в футболке «трехцветных» после долгого отсутствия. Увы, в одиночку он не смог помочь команде взять очки: Андреас Корнелиус двумя голами обеспечил датчанам победу. С учетом того, что и за парижский финал Лиги чемпионов в адрес организаторов звучат гневные выкрики и требования объясниться, у французского футбола дела идут так себе.

Но Франция не может просто так взять и опустить руки: впереди еще есть возможности отыграться в пяти турах. Так что будем считать, что французы просто оступились, ведь такую ошибку они точно в Катаре не повторят. Ставка на подготовку к Катару все же сейчас тоже играет первостепенную роль, как и у хорватов.

Прогноз

Ремейком финала чемпионата мира мы эту встречу называть не будем: абсолютно не тот накал страстей. Посмотрим, что предлагает нам Лига Ставок на эту встречу. Коэффициенты вполне ожидаемы – 3.7 на триумф Хорватии, 3.5 на ничью и 2.06 на победу Франции. Вполне вероятно, что по итогам первых 10 минут будет ничья (кэф 1.14): шансы на то, что вести будет Франция, оцениваются кэфом 7.2, а вот на лидерство Хорватии дается 11.0. Иначе говоря, про быстрый гол нет смысла думать.

Более детальный прогноз по поводу исхода и того, кто будет забивать: предлагаются кэф 4.5 на то, что между этими командами будет голевая ничья, и кэф 9.2 на то, что будет нулевая ничья. Есть также кэф 4.3 на то, что всухую победят французы и кэф 3.1 на то, что забьют обе, а победит Франция. Наконец, на победу хорватов с голами от обеих команд можно поставить с кэфом 5.6, а вот на их сухую победу дается кэф 7.2. В общем, нет смысла ждать что-то сверхъестественное.

Движемся плавно к тоталу. Сначала поговорим об исходе с тоталом: на победу Франции с тоталом меньше 2.5 можно поставить с кэфом 4.0, ну а на победу с тоталом больше 2.5 – с кэфом 3.25. Аналогичным тоталам больше 3.5 и меньше 3.5 с соответствующим успехом команды Дидье Дешама соответствуют кэфы 6.4 и 2.5. На ничью с тоталом меньше 1.5 (то есть 0:0) дается кэф 9.2, на ничью с тоталом больше 1.5 (то есть результативную) – кэф 4.5. Ну а на победу Хорватии хотя бы с тоталом больше 1.5 предлагается кэф 4.8. Тотал меньше 1.5 и победа Златко Далича оцениваются кэфом 9.6, что уже ближе к произведению из серии фантастики (хотя после первого тура кто-то даже в такое готов поверить).

Немножко поговорим отдельно о тотале матча как таковом. Тотал больше 2.0 оценивается неплохим кэфом 1.58, тотал больше 2.5 – кэфом 2.11, больше 3.0 – ровным кэфом 3.0, а больше 3.5 – кэфом 3.7. Тотал меньше 2.5 оценивается кэфом 1.73, меньше 2.0 – кэфом 2.34, меньше 1.5 – кэфом 3.05. В принципе, если Кристиан Эриксен (дай Бог ему здоровья) отличится, это добавит зрелищности матчу не меньше, чем если забьет снова Карим Бензема. Вообще вполне вероятно, что обе команды забьют и пробьют тотал в 2.5 мячей (на это дается кэф 2.48 против кэфа 10.0 на то, что у кого-то это сорвется). Тотал меньше 2.5 и условие того, что обе команды отличатся, оцениваются кэфом 6.6.

Ну и коротко о форах. Нулевая фора хорватов оценивается кэфом 2.57, французов – 1.47. На минусовую фору (-1.0) хорватов можно поставить с кэфом 7.0, на плюсовую (+1.0) французов – 1.09. Обратные же параметры в виде плюсовой форы (+1.0) у хорватов и минусовой (-1.0) у французов оцениваются кэфами 1.37 и 2.95 соответственно. А вот еще один фокус: плюсовая фора хорватов (+2.0) оценивается столько же, во сколько и плюсовая французов (+2.0), а минусовая хорватов (-1.0) – точно так же, как минусовая французов (-2.0). То есть шансы на то, что хорваты выиграют с форой (-1) такие же, как и французы с форой (-2). Но, как говорится в анекдоте, есть один нюанс…

Рекомендуемая ставка:

Победа Франции, обе забьют – нет (кэф 4.3)

Как сказали бы англоязычные обозреватели спортивного мира, “France should respond”. То есть Франция, сделавшая шаг назад, должна сделать как минимум один шаг вперед и реабилитироваться. И ей это по силам сделать благодаря своему классу и опыту. Возможно, что Карим Бензема попытается увеличить свой голевой счетчик в этот раз, а Уго Льорис сумеет отыграть «на ноль». При всем уважении к Модричу, Перишичу и компании у них нет больших шансов победить, и придется хорватам к третьему туру подходить с нулем в графе набранных очков.

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Где смотреть Хорватия – Франция