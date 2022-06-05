«Атлетико» интересен лучший бомбардир «Эспаньола» де Томас. Отступные – 75 млн евро

Нападающий Рауль де Томас может покинуть «Эспаньол» ближайшим летом.

По информации As, интерес к лучшему бомбардиру команды проявляет . Мадридцы в связи с уходом Луиса Суареса нуждаются в футболисте, уверенно действующем в качестве «девятки», и 27-летний игрок сборной Испании входит в число кандидатов.

Отмечается, что руководство не хочет продавать де Томаса, чей контракт рассчитан до 2026 года, однако в его соглашении предусмотрены отступные в размере 75 млн евро.

В минувшем сезоне форвард отметился 17 голами за 34 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.