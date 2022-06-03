Уэльс — Украина, прогноз на матч 5 июня, стыковой матч Чемпионата мира, прогноз на футбольный матч

Матч между соперниками должен был состоятся еще в марте, но в свете известных событий его пришлось перенести, что несколько запутало футбольный календарь. Уэльс весной успел сыграть в полуфинале стыков и пройти австрийцев. Украина же свой полуфинальный поединок провела всего несколько дней назад, когда Уэльс успел сыграть первый матч в новом розыгрыше Лиги Наций. И вот теперь решающий поединок и победа нужна обеим командам. «Драконы» не играли на чемпионатах мира с 1958 года, хотя совсем недавно у них были успехи на европейской арене. Матч состоится на стадионе Кардифф Сити, начало матча в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Уэльса

Нынешние времена для команды Уэльса чем-то напоминают золотой век валлийского футбола в 50-е годы прошлого столетия. В первый и единственный раз команда стала участником Чемпионата мира в 1958 году. Правда, попала она туда не совсем по спортивному принципу, а из-за отказа нескольких арабских сборных играть матчи с командой Израиля. Как бы там ни было Уэльс тогда смог дойти до четвертьфинала, где уступил Бразилии с молодым Пеле. Сейчас наблюдается нечто подобное. В 2016 году «драконы» впервые преодолели групповой этап отборочного турнира к Чемпионату Европы, а на самом первенстве вышли в полуфинал, уступив там португальцам.

Поколение у Уэльса подобралось талантливое, команду возглавляет Райан Гиггз, многолетним капитаном является Гарет Бэйл, который в сборной преображается и напоминает самого себя пятилетней давности. В отборочном турнире к мировому первенству в группе Е валлийцам объективно сложно было что-то противопоставить бельгийцам, но в борьбе за второе место они смогли опередить крепкую Чехию. Не многие на них ставили в полуфинале стыков в матче с австрийцами, но большую роль сыграл фактор своего поля и Гарет Бэйл, который забил два мяча. В итоге Уэльс одержал победу 2 : 1.

В марте вместо матча с победителем пары Шотландия — Украина, «драконы» сыграли еще раз с Чехией уже товарищеский поединок. Команды разошлись миром 1 : 1. Несколько дней назад подопечные Райана Гиггза стартовали в новом розыгрыше Лиги Наций. В гостях в матче с командой Польши Джонатан Уильямс сумел открыть счет, но хозяева смогли переломить ход поединка и выиграть со счетом 2 : 1. Нужно понимать, что валлийцы могли бы пожертвовать всей Лигой Наций ради поездки в Катар. На их стороне в матче с украинцами вновь фактор своего поля и неувядающий Гарет Бэйл.

Сборная Украины

Говорить исключительно о футбольных составляющих в отношении команды сложно, потому что сложившаяся ситуация на нее влияет. Перед стыками сборной негде было тренироваться и играть, но сначала на помощь пришли поляки, где сборная Украины провела несколько товарищеских матчей, а затем словаки предоставили для подготовки тренировочную базу. Речь в политических и футбольных кругах одно время шла даже о том, чтобы допустить украинцев до участия в Чемпионате мира без борьбы, но к их чести они заявили, что путевку будут добывать на футбольном поле исключительно по спортивному принципу.

Соперником команды по полуфинале стала команда Шотландии, чьи шансы расценивались выше, тем более ряд футболистов шотландской сборной находятся на ведущих ролях в английской Премьер-лиге. Но у Украины есть свои козыри, при Андрее Шевченко она показывала атакующий футбол с прессингом по всему полю. Когда команду возглавил Александр Петраков, она не смогла отобраться на Чемпионат мира с первого места в группе, причем отобрав четыре очка у победителей французов. Со стороны журналистов и болельщиков было выпущено большое количество стрел критики.

Выводы были сделаны. С Шотландией украинцы с самого начала стали играть первым номером. Создали несколько опасных моментов, и вскоре Андрей Ярмоленко после отличного паса Руслана Малиновского на 50 метров открыл счет. В начале второго тайма Роман Яремчук его удвоил и, подумалось, что Украина доведет матч до победы. Но «тартановая армия» смогла отыграть один мяч. Концовка оказалась нервной, но на последней минуте матча Артем Довбик установил окончательный счет 3 : 1. Теперь на пути украинцев к чемпионату мира стоит еще одна британская команда. С ней придется сложнее, но тем весомее будет успех желто-синих.

Прогноз на матч Уэльс — Украина

Личных встреч команды провели всего три, дважды в 2001 году в ходе отборочного турнира к Чемпионату мира и один товарищеский матч шестилетней давности. На счету украинцев одна победа, и два матча закончились вничью. Андрей Ярмоленко уже знает как забивать Уэльсу, и это его умение должно помочь в воскресном матче. Другое дело, что футболисты сборной Уэльса сами не прочь одержать первую в истории победу над командой Украины. Предлагаем вашему вниманию результаты поединков этих соперников.

28.03.2001, Уэльс — Украина — 1 : 1;

06.06.2001, Украина — Уэльс — 1 : 1;

28.03.2016, Украина — Уэльс — 1 : 0.

Как и перед матчем с командой Шотландии сборная Украины у букмекеров котируется ниже, хоть разница и не такая большая. «Лига Ставок» предлагает на победу Уэльса коэффициент 2,70, успех подопечных Петракова оценивается коэффициентом 2,90, на ничейный результат в основное время матча коэффициент 3,05. Если украинские футболисты выйдут на матч с тем же настроем и дисциплиной на поле, как с шотландцами, то добудут путевку в Катар.

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Где смотреть Уэльс – Украина