«МЮ» выплатит Погба бонус за лояльность – почти 4,5 млн евро. Он уходит из клуба бесплатно

получит от бонус за лояльность.

По данным Daily Mail, английский клуб выплатит полузащитнику бонус за лояльность в размере 3,78 млн фунтов (почти 4,5 млн евро).

В 2016 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» за Погба 89 млн фунтов (почти 105 млн евро). Еще 39,27 млн фунтов (около 46 млн евро) клуб выплатил агенту Мино Райоле в качестве комиссии.

Сначала Погба зарабатывал 8,61 млн фунтов (около 10 млн евро) в «МЮ», затем зарплата полузащитника снизилась до 7,75 млн фунтов (около 9 млн евро).

Кроме того, француз получал 2,87 млн фунтов (почти 3,4 млн евро) в год в качестве выплат за имиджевые права и бонус в размере 1,875 млн фунтов (около 2,2 млн евро) за каждый выход «МЮ» в Лигу чемпионов.

29-летний игрок уходит из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Он близок к возвращению в «Ювентус».

Погба и «МЮ» – все. Ждем возвращение в «Ювентус»