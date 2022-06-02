Вратарь Аргентины Мартинес: «Стать чемпионом на «Маракане» и «Уэмбли» – это сон. Не знаю, смогу ли я очнуться от него»

Теги Сборная Аргентины по футболу Уэмбли Кубок Америки Маракана Эмилиано Мартинес Финалиссима Футбол

Эмилиано Мартинес высказался после победы над Италией (3:0).

Вратарь сборной Аргентины дал комментарий после матча в рамках Финалиссимы, который прошел на «Уэмбли».

«Стать чемпионом на «Маракане» [в Кубке Америке] и на «Уэмбли» – это сон, и не знаю, смогу ли я очнуться от него.

У меня здесь семья. Они наблюдали за игрой с болельщиками в центре Лондона, а на стадионе было более 60 тысяч аргентинцев, так что мы чувствовали себя как дома. Мы должны отдать им должное за то, что они проделали весь этот путь, чтобы посмотреть этот матч и поболеть за нас. Я очень горжусь ими», – сказал Мартинес.

Аргентина триумфально раскачала Месси. Заслуженно: просто разбил Италию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные